Поправки к закону об иноагентах поступили в Госдуму

В Госдуме уже изучают текст законопроекта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Законопроект, предлагающий внести поправки в закон об иноагентах, поступил в Госдумы. Он рассматривается комитетом по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

"Документ действительно пришел. Изучаем", - сказал собеседник РИА Новости в Госдуме.

Законопроект был разработан Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и членами Союза журналистов России (СЖР). Они предлагают смягчить существующие нормы закона об иноагентах - например, сначала выносить потенциальным иноагентам предупреждение и давать время на исправление ситуации.

Помимо этого, в СПЧ предлагают разрешить физическим лицам-иноагентам не маркировать личную информацию, а именно фотографии, посты о частной жизни и комментарии в соцсетях.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минюст пополнил список СМИ-иноагентов. В нем теперь находится почти сотня лиц и наименований.