Россияне за 2021 год скупили почти пять миллионов зарядных устройств

За 2021 год россияне скупили почти пять миллионов зарядных устройств Фото: Михаил ФРОЛОВ

В компании "М.Видео-Эльдорадо" рассказали, что за девять месяцев 2021 года российские потребители купили 4,5 миллиона устройств для зарядки на сумму около пяти миллиардов рублей. Об этом во вторник, 16 ноября сообщает Lenta.ru.

"Повышенный интерес к сетевым зарядным устройствам связан с желанием у пользователей смартфонов в более мощном аксессуаре, который поможет зарядить девайс быстрее, чем обычно", - пояснила руководитель департамента "Аксессуары цифровой техники" компании Екатерина Дитяткина.

Аналитики отметили, что этот показатель больше показателя прошлого года почти на 50 процентов в количественном выражении и в 2,5 раза - в деньгах. Средний чек в данном сегменте составил 1,1 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще снимать большие суммы наличных денег.

"По данным банка, за три квартала 2021 года относительно января-сентября 2020 года средний чек снятия вырос на 17% и составил 26 243 рубля, а внесения — на 12% и составил 10 394 рубля. По-прежнему в приоритете у россиян внесение, а не снятие наличных через банкоматы", - передает слова пресс-службы банка "Русский стандарт" телеканал "360".