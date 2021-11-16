Губернатор Самарской области на форуме «Транспорт России» рассказал о строительстве крупнейшего моста через Волгу

Дмитрий Азаров рассказал о крупнейших транспортных проектах региона. Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области возглавил делегацию региона на форуме «Транспорт России», который проходит в эти дни в Москве. Он принял участие в пленарной дискуссии и отметил, что цель работы всех членов делегации - поработать на всех площадках, посмотреть на самые перспективные возможности и найти, как их можно применить на территории региона. Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня регион является одним из лидеров в работе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

- Наш регион отдельно был отмечен как один из немногих, где уже сейчас полностью завершены строительно-монтажные работы. Приложим все усилия, чтобы и следующем году темпов дорожного строительства ни в коей мере не снизить, - уточнил глава региона. И заметил, что в этом году благодаря дополнительному финансированию план по ремонту дорог даже удалось перевыполнить.

Работа на форуме продолжится и в ближайшие дни. Обсудить предстоит многое. Отдельный интерес на форуме вызывает проекта реализации автодороги «Европа – Западный Китай», в который входит и мост через Волгу, который строят в Самарской области.

— Строительство идет по графику, но понятно, что большие проекты имеют и определенные сложности. Наше участие здесь на форуме и выставке Транспортной недели позволяет нам эти вопросы обсудить с ведущими компаниями и с Правительством РФ, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что в планах также расширение дороги из Казахстана - в Самарской и Оренбургской области. Сейчас этот проект находится на согласовании , документация уже есть.