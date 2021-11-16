В Минздраве заявили о формировании стойкого иммунитета после перенесенного COVID-19

По данным Минздрава, случаи повторных заболеваний достаточно редки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Минздраве сообщили, что перенесенная коронавирусная инфекция формирует у человека стойкий иммунитет. Поэтому повторное заражение COVID-19 - довольно редкая ситуация.

"Анализ данных о повторных заболеваниях в России говорит о том, что перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю", - цитирует РИА Новости слова источника в Минздраве РФ.

Отмечается, что число повторных заболеваний после перенесенного ковид крайне мало.

Как ранее писал сайт kp.ru, уровень заболеваемости коронавирусом в России впервые за 2 месяца снизился. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря нерабочим дням. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Также стало известно, что в России QR-код для переболевших коронавирусной инфекцией после вакцинации будет действовать полгода после выздоровления. После вакцинации электронный пропуск выдают на целый год.