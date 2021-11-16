Россия и Сирия договорились активизировать процесс возвращения сирийских беженцев на родину Фото: REUTERS

Россия и Сирия договорились активизировать процесс возвращения сирийских беженцев на родину. Этот вопрос остается национальным приоритетом для Сирии, говорится в совместном заявлении начальников межведомственных координационных штабов РФ и Сирийской Арабской Республики Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

Заседание штабов состоялось во вторник, 16 ноября, в Дамаске. На нем было подтверждено, что правительство Сирии прилагает максимальные усилия для восстановления мирной жизни в стране, а Россия оказывает полное содействие, в том числе гуманитарную помощь. Как было отмечено в ходе заседания, в Сирию на сегодняшний день уже вернулись 2 326 114 беженцев, из которых 952 300 прилетели из-за рубежа, говорится на сайте Минобороны РФ.

На заседании подчеркнули, что возвращающимся сирийцам предоставляется питание, медицинское обслуживание, жилье и рабочие места, а дети беженцев в кратчайшие сроки возвращаются к обучению в школах. Кроме того, в Сирии идет восстановление и строительство новых социальных объектов. Сирийские власти уделяют особое внимание образованию, чтобы дети, пережившие войну, могли в кратчайшие сроки адаптироваться к мирной жизни, отмечается в совместном заявлении. Уточняется также, что с начала 2021 года в стране были расформированы 26 пунктов временного размещения беженцев.

Российская сторона со своей стороны оказывает всю необходимую поддержку, говорится в заявлении. Так, с 2015 годапроведено 3 027гуманитарных акций, в рамках которых население Сирии получило 5 298,86 тонн продуктов питания, медикаментов ипредметов первой необходимости. Совместные усилия Москвы и Дамаска позволили обеспечить режим прекращения огня в провинции Деръа, организовать работу по урегулированию статуса боевиков, восстановить водоснабжение. Это помогло вернутся к привычной жизни более 80% беженцам, перемещенным в другие города страны.

Вместе с тем отмечается, что критическая ситуация складывается в лагерях, организованных Западом. Поскольку они размещены на неподконтрольных законному правительству районах Сирии, это препятствует возвращению граждан на родину. Как заявили в координационных штабах России и Сирии, порой беженцы в этих лагерях содержатся в нечеловеческих условиях. В совместном заявлении говорится, что обвинения и санкции со стороны западных стран против сирийского руководства выглядят в этой связи лицемерными, а фейковые новости о ситуации в стране заставляют многих беженцев откладывать возвращение домой.

В ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов были определены главные проблемы сирийского народа. Среди них оккупация иностранными войсками территорий Сирии, санкции в отношении Дамаска, введенные вопреки уставу ООН, крайне пассивное участие Запада в восстановлении и повышении уровня жизни в Сирии. Кроме того, на заседании было отмечено, что некоторые западные страны продолжают «обелять» террористов и блокировать возвращение беженцев в страну. Москва и Дамаск считает, что к решению этой проблемы должно подключиться все мировое сообщество, сказано в сообщении.