В Москве с 15 января 2022 года льготные лекарства будут выдавать в коммерческих аптеках

В коммерческих аптеках Москвы можно будет получать льготные лекарства по электронным рецептам. Фото: Павел МАРТИНЧИК

15 января в Москве начнется эксперимент по выдаче льготных лекарств в коммерческих аптеках. Как это будет работать, рассказали в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.

В эксперименте будут участвовать коммерческие аптеки, которые подключатся к ЕМИАС и возьмут на себя соответствующие обязательства. Они будут получать субсидии из бюджета в размере стоимости бесплатно отпущенных лекарств.

Льготникам, чтобы получить лекарства, надо будет предъявить QR-кода электронного рецепта. Показать код можно будет как на экране мобильного телефона, так и распечатанным на бумаге. Услуга будет доступна тем получателям льготных лекарств, кому уже исполнилось 18 лет.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2022 года. Пилотный проект сделает для льготников проще получение лекарств.

Ежегодно для льготного лекарственного обеспечения жителей Москвы закупается порядка 24 млн упаковок неспецифических (применяющихся для лечения нескольких заболеваний) лекарственных препаратов. Около 700 тысяч москвичей получают назначенные врачами лекарства бесплатно.

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