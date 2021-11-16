В ОБСЕ обеспокоены недопуском журналистов к белорусско-польской границе

На границе Польши действует режим ЧП и находиться там посторонним запрещено Фото: REUTERS

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ прокомментировало недопуск журналистов к польско-белорусской границе, где находятся более двух тысяч мигрантов, желающих пройти в Европу. В организации назвали это непропорциональными ограничениями.

С начала сентября Польша ввела на приграничных территориях режим чрезвычайного положения. Он запрещает находиться у границ посторонним.

Как сообщает ОБСЕ в Twitter, мигрантов может посещать польский омбудсмен. Но при этом не могут посещать представители СМИ.

"Мы обеспокоены тем, что правила чрезвычайного положения могут непропорционально ограничивать въезд средств массовой информации и гражданского общества", - говорится в сообщении международной организации.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) рассказали о 10 мигрантах на белорусско-польской границе, погибших из-за минусовой температуры.