В Минфине сомневаются в продлении программы детского туристического кешбэка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Программа детского туристического кешбэка в России, вероятнее всего, не будет продлена, считает заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова.

По ее словам, в настоящее время расходы на новый этап этой программы в проекте федерального бюджета не предусмотрены. Замминистра пояснила, что в 2021 программа детского туристического кешбэка выявила «плохое кассовое исполнение», поскольку большинство субъектов уже реализовывают свои программы по поддержке детского туризма и отдыха.

Если же Ростуризм решит продлить программу, то объема финансирования соответствующего нацпроекта хватит на эти цели, добавила Окладникова.

Как писал сайт kp.ru, в российских летних лагерях в 2021 году отдохнули более 4,5 миллиона детей. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что большую роль в высоком спросе сыграла программа туристического кешбэка – возврата половины стоимости путевок

Тем временем Ассоциация туристических операторов России ожидает продление действия программы туристического кешбэка в 2022 году, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Как сообщила глава ассоциации, программа оказалсь в этом году очень действенной