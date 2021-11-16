Белый дом: У США остались вопросы по происхождению COVID-19

В США считают, что страны должны вести совместную работу для победы над пандемией Фото: Иван МАКЕЕВ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подвел итоги виртуального саммита американского лидера Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, который прошел накануне. Как заявил Салливан на мероприятии Брукингского института во вторник, 16 ноября, вопрос о происхождении коронавируса и роли, которую в этом мог сыграть Китай, так и не раскрыт.

"Что касается COVID-19: остаются проблемы и вопросы относительно открытости в контексте происхождения коронавируса", - цитирует Салливана РИА Новости.

Он отметил, что, несмотря на закрытость КНР по некоторым вопросам, страны должны совместно работать, чтобы победить пандемию COVID-19.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ночь на вторник, 16 ноября, прошли переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джозефа Байдена. Во время виртуальной встречи с главой Белого дома китайский лидер сказал, что Пекин и Вашингтон должны придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, мирно сосуществовать и выполнять свои международные обязательства.