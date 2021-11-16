В США пообещали давить на Россию в вопросах кибербезопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты продолжат давление на Россию с целью заставить Москву бороться с киберпреступностью, заявил директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис на слушаниях Конгрессе США.

«Мы продолжим оказывать очень сильное давление на Россию, чтобы они поняли, что должны играть свою роль в этом», – сказал Инглис.

По его словам, Вашингтон обладает различными методами борьбы с «российскими хакерами», такими как задержание в третьих странах, блокировка счетов, на которые выводятся похищенные ими деньги, и усиление собственных систем безопасности.

Как писал сайт kp.ru, в начале ноября 2021 в Нидерландах по запросу США задержали россиянина Дениса Дубникова, которого обвиняют в отмывании денег в интересах киберпреступников. По словам адвоката Аркадия Буха, Дубникову в начале ноября 2021 было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам, где его и взяли.

Напомним, Минфин США объявил о санкциях в отношении обвиняемых в киберпреступлениях россиянина Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского. В частности, их обвиняют в кибервымогательстве миллионов долларов у американских компаний. Им инкриминируется июльская атака на IT-фирму Kaseya и опосредованно ее клиентов.