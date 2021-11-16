Шойгу проинспектировал воинские части в Воронежской области

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал воинские части Западного военного округа в Воронежской области. В ходе мероприятия его сопровождал губернатор Александр Гусев, с которым генерал армии обсудил вопросы развития военных городов.

Министр принял доклады о ходе оснащения воинских частей перспективными образцами и комплексами вооружения, а также о развитии военной и социальной инфраструктуры. Шойгу представили современные средства транспортирования техники, продемонстрировали порядок действий в составе автомобильных колонн.

Шойгу также заслушал доклад командования военного округа о том, как идет строительство многоэтажного жилого дома, детского сада и общеобразовательной школы для детей военнослужащих. Сообщается, что строительно-монтажные работы планируется завершить к концу 2021 года.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал Сергею Шойгу о развитии военных городков, дислоцированных в регионе. Он отметил, что в рамках программы по комплексному благоустройству гарнизонного военного городка силами Минобороны России был выполнен ремонт социально значимых объектов, в том числе детского сада, школы, медицинского пункта, столовых.

Также жилищный фонд военного городка был включен в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. В 2020 году по этой программе в регионе капитально отремонтировали 12 многоквартирных домов, благоустроили 8 дворовых территорий. К концу 2021 года сезонные виды работ были завершены, работы по благоустройству и ремонту дорог и проездов, а также тротуаров и малых архитектурных форм продолжаются.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Воронеже заработал второй Центр первичного осмотра пациентов с подозрением на ковид. Под эти нужды оборудовали детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва №33 (б.Победы, 17б). Воронежцев в новом центре принимают 12 врачей, 16 медсестер и четыре лаборанта, прошедшие обучение по диагностике и лечению коронавируса.