Три человека пострадали при обрушении стены в строящемся ТЦ в Москве

Обрушение стены произошло на первом этаже Фото: Мария ЛЕНЦ

В одном из строящихся торговых центров на Хорошевском проспекте в Москве вечером во вторник, 16 ноября, произошло ЧП. В здании на севере города обрушилась стена, сообщают в экстренных службах столицы.

Как пишет РИА Новости, по предварительной информации обрушение конструкций произошло на первом этаже. Сколько всего этажей в здании - не уточняется.

Отмечается, что в результате обрушения есть жертвы. По актуальным данным, в результате ЧП пострадали три человека. Уточняется, являются ли они работниками стройки.

У торгового центра работают полицейские. Также к месту прибыли несколько машин скорой помощи.

Как ранее писал сайт kp.ru, в очередной раз в центре Санкт-Петербурга произошло падение штукатурки. На этот раз огромный кусок облицовки рухнул с доходного дома 35 по Литейному проспекту. В инциденте, случившемся 30 октября, никто не пострадал.