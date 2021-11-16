Путин и Пашинян провели переговоры по ситуации на границе Армении и Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 16 ноября, провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию, сложившуюся на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что Путин и Пашинян договорились держать контакты по этому вопросу.

Как ранее писал сайт kp.ru, во вторник в приграничных районах Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными силами республики и соседнего Азербайджана. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами Министерств обороны Армении и Азербайджана, в ходе которых призвал стороны не провоцировать эскалацию обстановки.