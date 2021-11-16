Представители Госавтоинспекции рассказали, как в регионах формируют правовую культуру у детей и подростков

Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях гибнут более 500 детей. Практически в 80% дорожных аварий виновниками становятся водители транспортных средств, при этом порой и сами дети из-за своей невнимательности нарушают правила дорожного движения, что приводит к трагическим последствиям. В связи с этим в регионах проводятся особые мероприятия по формированию у детей и подростков правовой культуры и правосознания.

«Последние годы в нашем регионе отмечается активное участие волонтеров, молодежных организаций и студентов в проведении информационно-просветительских мероприятий. Все большую популярность среди ребят набирает конкурс «Молодой водитель» - рассказал начальник УГИБДД УМВД России по Костромской области полковник полиции Михаил Чумак во время программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда».

Его коллега из Белгородской области Олег Толстой добавил, что местные подростки также сотрудничают с Госавтоинспекцией.

«У нас налажено взаимодействие с Белгородским государственным технологическим университетом. Ребята с удовольствием принимают участие в добровольной молодежной дружине помогая при несении службы сотрудникам Госавтоинспекции. Все они прошли обучение правилам дорожного движения и оформления европротокола, они также оказывают помощь участникам дорожного движения», - добавил начальник УГИБДД УМВД России по Белгородской области полковник полиции Олег Толстой.

В свою очередь заместитель начальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции Олег Понарьин напомнил, что просветительские мероприятия среди детей и подростков проводятся и на федеральном уровне. Так, в настоящее время в России проходит интернет-олимпиада «Безопасные дороги», в которой могут принять участие все желающие. Олег Понарьин также добавил, что всего за одну неделю после старта проекта в соревнованиях по всей стране приняли участие более 1 миллиона ребят с 1 по 9 классы.