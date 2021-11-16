В Госавтоинспекции заявили о росте сознательности участников дорожного движения

За последние 10-15 лет в России вырос уровень правосознания всех участников дорожного движения. Об этом заявил заместитель начальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции Олег Понарьин во время программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда».

«Правосознание, безусловно, меняется, и мы это прекрасно видим. Взять хотя бы простой пример о том, как часто нарушались правила с выездом на полосу встречного движения, какой беспредел творился с незаконным применением специальных сигналов. Сегодня это уже единичные случаи. И это, в первую очередь, благодаря тому, что общество очень правильно, жестко отреагировало на все эти противоправные действия отдельных граждан», - заявил Олег Понарьин.

При этом он добавил, что пока нельзя сказать о том, что проблем с правосознанием у российских участников дорожного движения не осталось совсем. В частности, количество ДТП с нанесением материального ущерба, то есть без пострадавших, в России увеличилось на 11% по сравнению с данными за прошлый год.

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Наталья Агре согласилась с тем, что в современном обществе наблюдается рост сознательности и ответственности в отношении соблюдений ПДД всеми участниками движения.

«Если раньше любая инициатива, которая выносилась в информационное пространство со стороны Госавтоинспекции, воспринималась крайне жестко, то сейчас люди достаточно позитивно и конструктивно обсуждают не столько саму инициативу, сколько ее реализацию. Таким образом, на сегодняшний день можно говорить о том, что общество созрело и воспринимает изменения или нововведения не как тот самый кнут, а как один из инструментов, который влияет именно на тех, кто не способен соблюдать ПДД и неуважительно относится к закону», - объяснила она.

Наталья Агре подчеркнула, что подобные изменения говорят о том, что культура участников движения сегодня становится достаточно высокой.