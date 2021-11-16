В Госавтоинспекции заявили о важности пропаганды соблюдения ПДД в масс-медиа

Массовая культура играет огромную роль в формировании правосознания участников дорожного движения. Об этом заявил заместитель начальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции Олег Понарьин во время программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда». В связи с этим он отметил важность пропаганды безопасного поведения на дороге в фильмах, сериалах и анимации.

«Масс-медиа - очень важный аспект в жизни нашего общества, поэтому чем больше масс-медиа будут пропагандировать правильное и законопослушное поведение участников дорожного движения, тем увереннее и безопаснее мы будет себя чувствовать на наших дорогах», - заявил генерал-майор полиции.

Помимо этого, директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Наталья Агре призвала вовлекать в решение проблемы также молодежь и подростков, к примеру, через блоги, соцсети и другие массовые ресурсы. По мнению эксперта, это однозначно, повысит уровень правовой ответственности среди самой юной категории участников движения.

«Если мы сейчас будем вовлекать молодежь также и в обсуждение правовых аспектов, мне кажется, мы можем достичь достаточно хороших результатов. Во-первых, ребятишки будут понимать, что их голос слышат, а сейчас, на мой взгляд, к голосу подростков относятся с большим вниманием и уважением. Во-вторых, такой опыт останется с ними надолго. Когда они вырастут, будут говорить, что, когда принимался определенный закон, мы в этом принимали участие», - объяснила Наталья Агре.