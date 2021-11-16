Downdetector: в работе Google, Spotify и игровых онлайн-серверов произошел крупный сбой

На сбой в работе десятков сервисов пожаловались их пользователи Фото: REUTERS

В работе Google, Spotify и игровых онлайн-серверов произошел крупный сбой. О неполадках в функционировании приложений и сервисов во вторник, 16 ноября, сообщили из пользователи.

Как передает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, у пользователей возникли трудности не только с Google, его облачным хранилищем Google Cloud и сервисом потокового аудио Spotify. Также поступило множество жалоб на работу веб-сайта электронной коммерции Etsy, популярного игрового приложения Pokémon Go, приложения для обмена фото и сообщениями Snapchat, сайтом газеты New York Times и рядом игровых онлайн-сервисов - например, Discord и EA.

Причины сбоя в работе сервисов пока неизвестны.

Как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 12 ноября, жители нескольких стран Европы столкнулись со сбоями в работе онлайн - видеохостинга YouTube, а также сайтов Google и Gmail.