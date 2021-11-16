Минздрав предложил установить доплату для медиков, участвующих в вакцинации

Выплаты могут составить около 200 рублей за каждого привитого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав РФ выступил с предложением установить для медицинских работников, вакцинирующих людей от коронавирусной инфекции, дополнительные выплаты. Соответствующий проект постановления был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что совокупный размер выплаты составит 200 рублей за одного вакцинированного. Однако есть нюансы. Например, при вакцинации двухкомпонентными вакцинами, проводящий консультацию медик получит 60 рублей, а врач, осмотревший пациента - 40 рублей. За проведение вакцинации полагается 30 рублей.

На втором этапе медработник за осмотр получит 40 рублей, за вакцинацию - 30 рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, уровень заболеваемости коронавирусом в России впервые за 2 месяца снизился. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря нерабочим дням. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.