МИД РФ призвал согласовать международные документы, предотвращающие гонку вооружений в космосе

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала доктрину США, которая ставит задачу достижения военного превосходства в космосе. Дипломат отметила, что Москва считает необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридического инструмента, который бы предотвратил гонку вооружений в космическом пространстве.

Сообщение Марии Захаровой было опубликовано на сайте российского МИД.

"Считаем необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридически обязывающего инструмента по ПГВК. Основа для такой работы есть – российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)", - сообщила Захарова.

Она отметила, что Россия готова к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными странами, включая США.

Как ранее писал сайт kp.ru, обвинения Соединенных Штатов в том, что Россия якобы создает риски для мирного освоения космоса лицемерны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.