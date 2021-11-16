Кинокритик рассказал о состоянии 95-летней актрисы Людмилы Арининой: "Ей тяжело даже разговаривать"

Людмила Аринина последние месяцы не выходит из дома из-за проблем со здоровьем

Актрисе Людмиле Арининой 95 лет. В последний раз на съемочной площадке ее видели в 2016 году, тогда она появилась в одной из серий сериала «Склифосовский». На сцену театра она тоже не выходит в силу возраста. Актриса большую часть дня проводит дома и почти не может ходить.

За женщиной ухаживает муж Николай Семенов, они вместе 30 лет.

Заслуженной артистки РСФСР рассказал киновед и главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков поделился новостями о состоянии актрисы. Он рассказывает, что Людмила Михайловна с трудом поддерживает беседу, но переносит проблемы со здоровьем с достоинством — о своих диагнозах не распространяется.

- Ей тяжело даже разговаривать, но о своих болезнях она, как человек скромный, старается не говорить. С ней рядом всегда муж Николай Михайлович, он бывший военный, у них замечательные отношения, он заботится о ней, — поделился киновед с Пятым каналом.

8 ноября актрисе исполнилось 95 лет, но принимать поздравления лично она не могла, неважно себя чувствовала.

- Но в доме были гости, актрису окружают заботливые люди. А вот детей и внуков у нее, к сожалению, нет, - поделился Сергей Капков.

Зрители знают Людмилу Аринину по ролям в кинолентах «Отцы и дети», ленте «Отец» с Алексеем Гуськовым и Екатериной Васильевой, «Любимая женщина механика Гаврилова», «Гостья из будущего», «Карнавальная ночь» и многих других.