Суд в Германии отклонил иск экологической организации по "Северному потоку - 2"

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года Фото: REUTERS

Высший административный суд в немецком городе Грайфсвальд отклонил иск экологической компании Deutsche Umwelthilfe (DUH) против "Северного потока - 2". Природозащитники хотели не допустить строительство и эксплуатацию газопровода.

Суд постановил, что иск "отчасти неприемлем", а также в некоторой степени необоснован. Отмечается, что последствия запуска газопровода для экологии были изучены, а при подаче иска природозащитники не учли новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа. Благодаря "Северному потоку -2" их удастся избежать, пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

Как ранее писал сайт kp.ru, Германия приостановила процесс сертификации газопровода "Северный поток – 2". Немецкий регулятор считает, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам Германии организационную форму.