В Российском союзе туриндустрии назвали самые популярные направления для отдыха в декабре Фото: Антон ПИКУС

В Российском союзе туриндустрии назвали самые популярные направления для отдыха в декабре

Вице-президент российского союза туриндустрии Дмитрий Горин назвал направления для отдыха, могут стать самыми перспективными в декабре. В лидерах списка Куба и Мексика.

Несмотря на то, что с 1 декабря Россия возобновляет авиасообщение сразу с несколькими государствами, большой популярностью у туристов они пользоваться не будут. Это Бангладеш, Бразилия, Монголия, Коста-Рикой и Аргентина. А также с этой даты снимают запрет на нерегулярные рейсы на Кубу, в Мексику и Катар.

- По первым направлениям и раньше не летали рейсы. Так что не факт, что разрешение на полеты будет использовано авиакомпаниями. А вот Катар, Мексика и куба – это значимые новости для туристической сферы, - комментирует Дмитрий Горин «Москва 24».

Чартерные рейсы также позволят сэкономить на билетах. Разница в цене на перелет в сравнении с регулярным рейсом может доходить до 20%.

Въезд в Мексику для российский туристов свободный, не нужно будет предъявлять ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации.

На Кубе с 15 ноября привитые туристы освобождаются от предоставления ПЦР-тестов.

А вот в Катаре нужно предоставить ряд документов. Это сертификат о вакцинации, тест на антитела и отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда в страну. Помимо этого, теперь в стране требуют проходить еще один ПЦР-тест уже на их территории.

Ждать результатов нужно в отеле. Карантин для привитых туристов – 2 дня, для непривитых – 7 дней.

Ранее Подмосковье составили рейтинг из 5 мистических мест региона, притягивающих туристов. В список вошли такие нетипичные достопримечательности региона, как Сьяновские каменоломни, усадьба Апраскиных, Смердячье озеро, аномальная часовня и могильные курганы с захоронениями французских солдат времен войны 1812 года, сообщает РИАМО.

А еще в регионе можно посетить пять некогда эффектных, а ныне заброшенных усадеб. Многие частично разрушены, но оценить былое великолепие и размах все еще можно, сообщает Подмосковье сегодня.