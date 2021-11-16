Цукерберга вызвали в суд на Украине по делу о взыскании четырех центов

Марка Цукерберга вызвали в суд на Западной Украине Фото: REUTERS

Основателя и владельца популярной социальной сети Facebook Марка Цукерберга вызвали в суд на Западной Украине в качестве соответчика по делу о взыскании одной гривны (0,04 доллара по курсу Нацбанка).

Об этом сообщает издание Житомир.info. По его информации, эта история началась пару лет назад, когда мэр города Овруч (Житомирская область) подал в суд иск против одного из основателей местной ячейки украинской партии «Свобода» из-за его комментариев в Facebook. Истец Иван Коруд требовал удалить запись, и изложенные в комментарии сведения – признать недостоверными, унижающими его честь и достоинство, причиняющими вред деловой репутации градоначальника.

Коруд также потребовал опубликовать в соцсети опровержение этой информации и взыскать с ответчика – Алексея Кравчука – компенсацию морального ущерба: одну гривну. То есть, четыре цента.

В ходе прошедшего накануне подготовительного судебного заседания истец попросил привлечь к делу в качестве соответчика владельца сайта Facebook, вызвать его из США. В постановлении Коростенского районного суда, которое цитирует издание, говорится, что ходатайство принято.

Ранее сайт kp.ru писал, что против Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан подали в суд и в Америке. Супругов обвиняют в сексуальных домогательствах, унижениях, дискриминации и несвоевременной выплате зарплаты домашним работникам.