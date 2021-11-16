Полиция в Косово задержала четверых россиян

Полиция Косово задержала четверых граждан России Фото: REUTERS

В Косово полиция задержала четверых граждан России на машине с сербскими номерами. Как уточнили в российском посольстве в Сербии, это произошло в понедельник, 15 ноября, однако о задержании наших соотечественников в самопровозглашенной республике стало известно только на следующий день.

В сообщении дипмиссии говорится, что у россиян не было с собой паспортов, поэтому их доставили в полицейское отделение южной части города Косовска-Митровица, «где местная прокуратура приняла решение о задержании на 48 часов для установления личности и выяснения обстоятельств нахождения в крае».

Сами они объясняют, что заехали на косовскую территорию по ошибке, руководствуясь рекомендациями навигатора в арендованной ими машине. Направлялись же в Нови-Пазар, посмотреть достопримечательности.

«В Косовска-Митровицу незамедлительно выехал сотрудник канцелярии посольства России в Сербии в Приштине, которому был предоставлен доступ к нашим соотечественникам», - цитирует сообщение диппредставительства ТАСС.

Россиян обеспечили питание и предоставили адвоката. Во вторник прокуратура в Косовска-Митровице сообщила, что заблудившихся иностранцев решили выдворить из Косово.

Напомним, как писал сайт kp.ru, это не первый случай задержания россиян в непризнанной республике. Ранее в похожую неприятную историю попали шестеро жителей Тольятти.