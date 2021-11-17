В Союзе нефтяников объяснили, чем грозит приостановка сертификации "Северного потока-2" Фото: REUTERS

Глава Союза нефтяников объяснил, что значит приостановка сертификации «Северного потока-2». Эта процедура зависит от существующих в Германии и Евросоюзе порядков. Чем скорее она будет проведена, тем выгоднее для европейцев, уверен эксперт.

Он объясняет, что согласовать все вопросы можно успеть до конца года, в крайнем случае – в январе. С технической точки зрения долгих заминок быть не должно.

- Но учитывая, что, как говорил Сталин, друзей у нас там нет, поэтому надо надеяться только на свои силы, -комментирует Life президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

Собеседник издания отмечает, что многое будет зависеть от погоды. Газовые хранилища Европы заполнены на 70-80% и в случае сильных морозов, процедура сертификации будет проведена быстрее.

- Это процедуры достаточно бюрократические, есть масса вопросов чтобы этот объект заработал, — заключил Шмаль.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов объяснил, что по правилам Третьего энергопакета, поставщик не может быть одновременно владельцем газопровода и заполнять его на 100%.

-То есть это может быть либо совершенно сторонняя компания, либо она должна быть по управлению совершенно независима, от «Газпрома» в частности. На цена это уже повлияло, они пошли вверх, - прокомментировал Правосудов RT.

Ранее сообщалось, что оператор «Северного потока-2» учреждает в Германии дочернюю компанию. Это решение позволит продолжить процедуру сертификации. А пока европейским потребителям придется больше платить за голубое топливо.

- 16 ноября, биржевые цены успели превысить 1 тысячу долларов за кубометр. Сейчас у инвесторов нет четкого понимания, как страны Евросоюза будут справляться с возрастающим спросом. Если в ближайшее время сторонам не удастся прийти к соглашению, то цены начнут резкий рост, но вряд ли превысят показатели октября, когда стоимость газа взлетала до 2 тысяч долларов за 1 кубометр, - заключил в беседе с "Известиями" Денис Бадьянов, аналитик УК «Альфа-Капитал».