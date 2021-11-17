Немецкие экологи не теряют надежды остановить «Северный поток — 2»

Германия остановила сертификацию «Северного потока-2» Фото: REUTERS

Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) не теряют надежды остановить запуск газопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию, для этого защитники природы намерены изучить законодательство Германии и отыскать юридические возможности.

«После долгих переговоров Высший административный суд в Грайфсвальде отказывается от изучения влияния «Северного потока — 2» на климат. Сегодняшнее решение является неудачным для защиты климата», - говорится в заявлении DUH.

Организация также заявила, что «будет продолжать принимать все юридические меры, чтобы остановить мегапроект», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 15 ноября, Высший административный суд в городе Грайфсвальд отклонил иск экологической организации против «Северного потока — 2». В постановлении суда говорится, что их иск «отчасти неприемлем», а также в некоторой степени необоснован, поскольку последствия запуска газопровода для экологии были основательно изучены, а при подаче иска природозащитники не учли новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа. Благодаря «Северному потоку — 2» их удастся избежать.

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