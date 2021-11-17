Юристы дали советы, как не допустить блокировки номера после 1 декабря 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 1 декабря в России почти 16 миллионов сим-карт могут быть отключены, так как не имеют официальных владельцев.

Закон о «серых» сим-картах был принят еще в 2020 году, но многие организации не стали регистрировать корпоративные средства связи. И, как оказалось, зря. В стране намерены установить четкий контроль за использованием каждого номера. У него должен быть обязательный владелец.

— Многие до сих пор уверены, что закон не начнет работать. Но не стоит рисковать. Ведь не внесенные в систему номера просто заблокируют. Не будут работать онлайн-кассы, не откроются шлагбаумы, и сотрудники не смогут связаться с клиентами, комментирует Life партнер юридической компании "Николаев, Рубин и партнёры" Артём Николаев.

Для того, чтобы сим-карту организации не заблокировали, нужно поспешить с ее регистрацией. Сделать это можно через сайт "Госуслуги".

Если устройство используется для звонков, то для активации нужно подтверждение от сотрудника. Если же для работы онлайн-кассы, то подтверждение не нужно.

Кстати, регистрировать карты на «Госуслугах» можно только после создания профиля компании. Сделать это может руководитель или представитель с правом действовать без доверенности. Обязательное условие – подтвержденная цифровая подпись.

Каждому оператору сотой связи заполняется свое заявление. Это усложняет задачу, но зато можно в одном бланке указать сразу все номера данного оператора.

В этом же документе предстоит указать паспортные данные сотрудников, которые ею пользуются. Если сим-карта обеспечивает работоспособность терминала или иного устройства, то точный адрес размещения.

Сотрудники тоже могут самостоятельно зарегистрировать карту. Для этого следует в личном кабинете заполнить заявление (потребуется ИНН работодателя), после проверки карты оператором она будет активирована.

Специалисты советуют следить за количеством карт, зарегистрированных на вас. В противном случае это может привести к дополнительной ответственности. Ведь если СИМ-карта окажется замешана в подозрительных делах, первым делом вопросы возникнут к тому, на кого она оформлена.

Юрист Григорий Скрипилев назвал способ избежать отключения корпоративной сим-карты.

- Это было всем известное решение, компаниям о таком требовании не раз напоминали операторы, тем не менее многие фирмы малого и среднего бизнеса до сих пор не внесли данные о наличии у них корпоративных номеров на «Госуслуги». Хотя для этого был достаточный срок — один год, — указал юрист "Известиям".

А вот отключение корпоративных сим-карт не спасет от спам-звонков. Звонки часто поступают из-за рубежа. Кроме того, в Россию можно ввезти карты из других стран бывшего СССР, сообщает телеканал "360".