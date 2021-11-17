Президент Сербии намерен попросить у России по три миллиарда кубометров газа в год на 10 лет

Президент Сербии Александр Вучич Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич сообщил согражданам, что он намерен на следующей неделе отправиться в Москву, чтобы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и попросить у него заключить договор о ежегодных поставках трех миллиардов кубометров газа сроком на 10 лет.

По его Вучича, ему предстоит договариваться о цене, объемах газа и сроках действия договора. На сегодняшний день Сербия получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубометров, контракт истекает в конце года. Лидер республики планирует приехать в Москву в следующую среду, 24 ноября, а в четверг рассчитывает поговорить с главой российского государства.

«Не забудьте, что мы в день на рынке закупаем по три – четыре миллиона кубических метров газа наряду с тем, что получаем по долгосрочному контракту с Россией, чтобы помочь производству электроэнергии», - сказал Вучич в эфире телеканала TV-Happy.

Он добавил, что «будет просить президента Путина, чтобы нам одобрил объемы на 10 лет по три миллиарда кубометров в год».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Вучич говорил, что Белград не устраивает предложенная Москвой цена на газ в в следующем году, и он будет просить Путина оставить в 2022-м нынешнюю сниженную стоимость «голубого топлива» для республики. Накануне сообщил, что поедет в Россию договариваться об увеличении поставок газа.