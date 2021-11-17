Умерла Кристина Асмаловская, участница шоу «Танцы со звездами»

Дуэт Марат Башаров – Кристина Асмаловская в шоу «Танцы со звездами» в 2012 году занял третье место Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 16 ноября, стало известно, что на 42-м году жизни умерла Кристина Асмаловская – танцовщица и телеведущая, мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам и трехкратная чемпионка России среди профессионалов, участница популярного телепроекта «Танцы со звездами». О смерти артистки сообщила ее коллега, ведущая программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева, на своей странице в Facebook.

«В "АБВГДейке" печаль.... Сегодня ушла из жизни Кристина Асмаловская... Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Её любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли её авторитету, такту, доброте», - написала она.

Татьяна Черняева отметила, что «еще не одно поколение наших малышей будут готовиться к школе» вместе с «Кристиной Алексеевной» благодаря сохранившимся в интернете записям передачи.

«Светлая память светлому человеку!» - подытожила она, а в скобках добавила, что звезда танцевального шоу скончалась из-за последствий заболевания коронавирусом, и что Асмаловская не делала прививок против ковида.

Напомним, как писал сайт kp.ru, партнерами Кристины Асмаловской в «Танцах со звездами» на телеканале «Россия 1» в разное время становились такие известные актеры, как Максим Щеголев и Марат Башаров.