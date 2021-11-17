США призвали Армению и Азербайджан не обострять конфликт

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Вашингтон призвал Баку и Ереван немедленно прекратить боевые действия и возобновить мирные переговоры, чтобы с помощью диалога решить возникшие проблемы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Соединенные Штаты «глубоко озабочены сегодняшними сообщениями об активных боевых действиях между Арменией и Азербайджаном».

«Мы призываем обе стороны незамедлительно предпринять конкретные меры для снижения напряженности и для избежания дальнейшей эскалации. Мы также призываем обе стороны к прямому и конструктивному взаимодействию для решения всех имеющихся вопросов, включая демаркацию границы», - говорится в заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой госдепартамента во вторник, 16 ноября.

Напомним, как писал сайт kp.ru, огонь на границе между Арменией и Азербайджаном был прекращен после того, как министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с армянским и азербайджанским коллегами – главами военных ведомств обеих республик Суреном Папикяном и Закиром Гасановым.

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Как это обычно бывает в случае с армяно-азербайджанскими отношениями, определить, кто начал первым, практически невозможно. И без того напряженная обстановка на границе во вторник днем взорвалась информационными сообщениями о едва ли не полномасштабных боевых действиях, которые развернулись по хребтам и ущельям. «30 убитых», - сообщали одни. «50 раненых», - утверждали другие. «Работает артиллерия, пришли в движение танки». Официальные ведомства были более сдержаны в оценках. При этом обе стороны, как это водится, обвиняют друг друга в провокациях (подробности).