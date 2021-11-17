Ученые из США выяснили, что некоторые антидепрессанты снижают риск умереть от коронавируса

Ученые отмечают: чтобы с уверенностью говорить о пользе применения этой группы антидепрессантов при COVID-19, необходимы масштабные клинические исследования Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты из Калифорнийского и Стэнфордского университетов утверждают, что прием определенной группы антидепрессантов — селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) — значительно снижает риск умереть от коронавируса. К такому выводу ученые пришли после того, как проанализировали данные медицинских карт 500 тысяч американцев и лекарства, которые им назначали врачи. Об итогах своего исследования они рассказали в статье, опубликованной изданием JAMA Network Open.

Уточняется, что у 83,5 тысячи из полумиллиона пациентов в период с января по сентябрь 2020 года медики выявили COVID-19, 3,4 тысячи из них принимали препараты СИОЗС. Исследователи сравнили число выздоровевших и умерших среди тех, кто пил антидепрессанты этой группы и тех, кто обходился без таких пилюль. Подсчитали и заявили: такие медикаменты снижают риск умереть от коронавируса на 8%.

«Данные электронных медицинских карт позволяют нам быстро оценить существующие лекарства, которые могут быть перепрофилированы для лечения COVID-19 и других заболеваний», - говорит одна из авторов работы, научный сотрудник Калифорнийского университет в Сан-Франциско Томико Оскотски.

Правда, при этом американские ученые отмечают: чтобы с уверенностью говорить о пользе применения этой группы антидепрессантов при COVID-19, нужно провести масштабные клинические исследования.

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