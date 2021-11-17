Азербайджан заявил о готовности подписать мирное соглашение с Арменией

Азербайджан заявил о готовности к нормализации межгосударственных отношений с Арменией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Баку готов нормализировать отношения и подписать мирное соглашение с Ереваном, об этом заявил во время выступления в Совбезе ООН азербайджанский постпред при Всемирной организации Яшар Алиев.

«Азербайджан выражает свою готовность к нормализации межгосударственных отношений с Арменией, в том числе посредством подписания мирного соглашения, которое бы обеспечило прочный мир, развитие, прогресс», - сказал дипломат.

По словам Яшара Алиева, «Азербайджан убежден, что нет альтернативы нормализации отношений между двумя странами, основанной на взаимном признании, уважении суверенитета, территориальной целостности друг друга в рамках международно признанных границ», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне ситуация на границе между двумя республиками вновь обострилась, завязались бои в районе пограничной горы Килисали. Боевые действия были прекращены после того, как министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с армянским и азербайджанским коллегами Суреном Папикяном и Закиром Гасановым.

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Как это обычно бывает в случае с армяно-азербайджанскими отношениями, определить, кто начал первым, практически невозможно. И без того напряженная обстановка на границе во вторник днем взорвалась информационными сообщениями о едва ли не полномасштабных боевых действиях, которые развернулись по хребтам и ущельям. «30 убитых», - сообщали одни. «50 раненых», - утверждали другие. «Работает артиллерия, пришли в движение танки». Официальные ведомства были более сдержаны в оценках. При этом обе стороны, как это водится, обвиняют друг друга в провокациях (подробности).