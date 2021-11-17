SANA: Израильские ВВС нанесли два ракетных удара по Дамаску

ВВС Израиля нанесли два ракетных удара по южному пригороду Дамаска Фото: REUTERS

В ночь на среду, 17 ноября, Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля со стороны Голанских высот нанесли два ракетных удара по южному пригороду Дамаска, одну из двух ракет удалось перехватить системам противовоздушной обороны (ПВО) Сирии. Об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

По данным издания, ракеты были выпущены около 00:45 по местному времени (01:45 мск), израильская авиация нанесла удар по нежилому зданию, никто не погиб.

«Одна из ракет противника была сбита, жертв нет», - говорится в сообщении агентства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 30 октября ВВС Израиля атаковали склады с оружием в сирийском районе Кудсия, в результате обстрела тогда получили ранения как минимум двое сирийских военнослужащих.