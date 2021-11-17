Депутат Бундестага считает, что задержка сертификации «Северного потока — 2» имеет политический мотив

Немецкий регулятор остановил сертификацию «Северного потока — 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение немецкого регулятора приостановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2» может иметь политические основания, считает депутат от Бундестага правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер. По его мнению, вполне вероятно, что регулятор хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ.

«Не все так просто, трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает — политика или немецкая бюрократия. Вероятно, регулятор нашел повод для отказа в сертификации. Коалиция пока еще не сформирована, и регулятор хочет выиграть время, пока этот вопрос не будет урегулирован... Конечно, есть политический компонент, этот проект был политизирован с самого начала», - сказал Брайнингер в беседе с РИА Новости.

Парламентарий добавил, что вряд ли Берлин откажется от «Северного потока — 2», поскольку «в Германии есть значительные силы, заинтересованные в скорейшем запуске этого проекта».

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 16 ноября, немецкое федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur (BNetzA, BNA) объявило о приостановке процесса сертификации газопровода. Регулятор считает, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму. Оператор решил создать дочернюю компанию в Германии для немецкой части трубы, и регулятор продолжит процесс сертификации после ее создания.

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