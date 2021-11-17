В Японии выявили вспышку птичьего гриппа

В последний раз в префектуре Хёго уничтожали кур из-за птичьего гриппа год назад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На одной из птицеферм в японской префектуре Хёго на западе страны накануне была выявлена вспышка птичьего гриппа, из-за чего владельцам птичника придется уничтожить около 155 тысяч кур. Об этом в среду, 17 ноября, сообщило агентство Kyodo.

Издание отмечает, что в Хёго уже около года этого не делали: в последний раз поголовье несушек из-за распространения инфекции было ликвидировано в ноябре 2020 года.

Между тем, в другой префектуре Японии – Кагосиме, расположенной на юго-западе страны, 15 ноября специалисты тоже обнаружили очаг птичьего гриппа, там забьют порядка 11 тысяч кур.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 41-летний житель китайского города Чжэньцзян в провинции Цзянсу стал первым в мире человеком, который заразился птичьим гриппом H10N3 – вирусом, который в принципе человеку не передается. Однако специалисты национального центра по контролю и профилактике заболеваний КНР проанализировали материалы пациента и пришли к выводу, что он инфицирован именно этим штаммом.

К слову, в России в 2021 году было зафиксировано несколько вспышек птичьего гриппа.