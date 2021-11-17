В Минэнерго ФРГ назвали приостановку сертификации «Северного потока — 2» регуляторным вопросом

Немецкий регулятор остановил сертификацию «Северного потока — 2» Фото: REUTERS

В министерстве энергетики ФРГ, комментируя ситуацию с приостановкой сертификации газопровода «Северный поток — 2», назвали это «регуляторным вопросом» и «промежуточным этапом» в процессе.

«Речь идет о чисто регуляторном вопросе, а конкретно о вопросе прав хозяйствующих субъектов, который в рамках процесса сертификации находится в ведении Федерального сетевого агентства», - заявила РИА Новости представитель немецкого Минэнерго Сузанне Унград.

Она добавила, что процесс возобновится, когда оператор проекта Nord Stream 2 AG создаст дочернюю компанию в ФРГ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 16 ноября, немецкое федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur (BNetzA, BNA) объявило о приостановке процесса сертификации газопровода. Регулятор считает, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму. Оператор решил создать дочернюю компанию в Германии для немецкой части трубы, и регулятор продолжит процесс сертификации после ее создания.

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