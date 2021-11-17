Что произошло в ночь на 17 ноября

«КП» – о последних новостях на утро 17 ноября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России QR-код для переболевших коронавирусной инфекцией после вакцинации будет действовать полгода после выздоровления. Об этом говорится в приказе Минздрава о новой форме сертификата вакцинации. После вакцинации электронный пропуск выдают на целый год.

Кроме того, новый документ Минздрава уточняет порядок действий, если человек привился от коронавируса, а потом заболел COVID-19. В таком случае его цифровой пропуск – QR-код, подтверждающий вакцинацию, аннулируется. После выздоровления человек получает новый QR-код о перенесенном заболевании, который будет действителен в течение шести месяцев.

К слову, в ведомстве рассказали, что перенесенная коронавирусная инфекция формирует у человека стойкий иммунитет, поэтому повторное заражение COVID-19 – довольно редкая ситуация.

Во вторник, 16 ноября, от последствий коронавируса на 42-м году жизни умерла Кристина Асмаловская – танцовщица и телеведущая, участница популярного телепроекта «Танцы со звездами».

Вчера и без того напряженная обстановка на армяно-азербайджанской границе взорвалась сообщениями о едва ли не полномасштабных боевых действиях, которые развернулись по хребтам и ущельям. «30 убитых», - сообщали одни. «50 раненых», - утверждали другие. «Работает артиллерия, пришли в движение танки». Официальные ведомства были более сдержаны в оценках.

При этом обе стороны, как это водится, обвиняли друг друга в провокациях. Огонь был прекращен после того, как министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами военных ведомств Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым.

16 ноября немецкое федеральное сетевое агентство BNA объявило о приостановке процесса сертификации газопровода. Регулятор считает, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму. Оператор решил создать дочернюю компанию в Германии для немецкой части трубы, и регулятор продолжит процесс сертификации после ее создания. Эксперты объяснили kp.ru, почему не стоит посыпать голову пеплом и отчаиваться, что «Россия снова проиграла Европе в политике».

Накануне корреспондент газеты The Washington Post Джош Рогин со ссылкой на свои источники сообщил, что США планируют объявить «дипломатический бойкот» пекинской Олимпиаде. Когда журналисты в Белом доме стали расспрашивать об этом президента Джо Байдена и задали ему вопрос, намерены ли Штаты отправлять свою делегацию на зимние Игры в Китай, он озадачил их ответом: «Я — делегация».

Вчера вечером стали известны все возможные соперники сборной России на первом этапе стыковых матчей квалификации чемпионата мира – 2022 по футболу в Катаре.

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