Россия сократила объем вложений в госбумаги США до $3,9 млрд в сентябре 2021

Россия продолжает уменьшать вложения в американские госбумаги Фото: REUTERS

Россия продолжила сокращать вложения в государственные бумаги Соединенных Штатов. Согласно данным американского министерства финансов, в сентябре 2021 года этот показатель составил 3,918 миллиарда долларов, что почти на 100 миллионов меньше, чем в августе.

Объем вложений по краткосрочным облигациям США также сократился с 3,8 млрд долларов до 3,7 млрд, а доля в долгосрочных госбумагах увеличилась - с 203 млн долларов до 204 млн.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия последовательно сокращает вложения в американские ценные бумаги с весны 2018 года. Еще в марте 2018 года вложения составляли 96 млрд долларов, а уже в апреле они резко упали более чем в два раза, в мае - в три.

Когда эта цифра стала меньше 14 млрд долларов, Россия выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга США.