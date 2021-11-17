Гинцбург рассказал, какой вакциной нужно делать прививку переболевшим коронавирусом

Александр Гинцбург / Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Переболевшим коронавирусом россиянам лучше вакцинироваться "Спутником Лайт", если они моложе 60 лет, рассказал РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Пожилым жителям страны для вакцинации после перенесенного ковида больше подойдет "Спутник V", уточнил специалист.

"Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, - "Лайтом", а кто старше 60 - "Спутником V", - заявил Гинцбург.

Напомним, что на сегодняшний день в России зарегистрировано пять вакцин: "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "Ковивак". Ранее сайт kp.ru подробно рассказывал, чем эти препараты друг от друга отличаются, об особенностях их применения, и кому какую прививку лучше выбрать.

На прошлой неделе Александр Гинцбург рассказал о сроках ревакцинации. По его мнению, в условиях распространения коронавируса штамма "дельта" россиянам, которые ранее уже были привиты, следует вакцинироваться "Спутником Лайт" раз в полгода.

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