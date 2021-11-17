Министры обороны Украины и Британии заявили о нежелании враждовать с Россией

Рукопожатие Алексея Резникова (слева) и Бена Уоллеса (справа) Фото: REUTERS

Глава минобороны Украины Алексей Резников и министр обороны Великобритании Бен Уоллес по итогам встречи выпустили совместное заявление, в котором говорят об отсутствии желания враждовать с Россией.

"У наших правительств нет желания быть враждебными или пытаться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию, — говорится в тексте сообщения, распространенного британским министерством обороны. - Мы озабочены усилением военного присутствия и военной активностью России на границе с Украиной".

Уоллес и Резников также отметили, что "Великобритания стоит плечом к плечу с украинским народом и будет придерживаться своей решимости его поддерживать" в вопросе государственного суверенитета и территориальной целостности страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, в октябре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил журналистам, что силы НАТО постепенно стягиваются к границам России после призывов Германии применить военное сдерживание Москвы.

Подобные маневры могут закончиться нехорошо для Германии и Европы, о чем в Берлине должны знать, отметил министр. Как заявил Шойгу, безопасность Европы должна быть общей, и здесь не могут не учитываться интересы России.