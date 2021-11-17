Депутат Рады Рабинович: США использует кризис с мигрантами для санкций против "Северного потока - 2"

Вадим Рабинович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США использует ситуацию с миграционным кризисом на границе Белоруссии и Польши, а также распространяет слухи о возможном вторжении России в Украину для введения новых санкций против газопровода "Северный поток - 2", заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

"Для того, чтобы его остановить, сейчас раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной, - подчеркнул Рабинович. - Уже сегодня было заявление Соединенных Штатов, что нужно ввести санкции и остановить. Потому что им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы".

По его словам, выгодна сложившаяся ситуация и украинским властям, которые создают шумиху, чтобы отвлечь население страны от скопившихся проблем внутри страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, Вадим Рабинович выступил с обвинениями в предательстве Украины вчерашними, казалось бы, надежными партнерами Незалежной. Речь о Молдавии и Литве.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты Америки уведомили Европейский союз о риске "вторжения" России на территорию Украины. Отмечается, что американская сторона не привела никаких доказательств, а также не предоставила ЕС данные, на основании которых были сделаны такие выводы.

Российский лидер Владимир Путин назвал алармисткими заявления о том, что РФ планирует "вторжение" на Украину.