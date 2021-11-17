Названы услуги, которые были востребованы в нерабочие дни в ноябре Фото: Иван МАКЕЕВ

Период нерабочих дней в ноябре, во время которых россияне должны были оставаться дома, чтобы прервать цепочки заражения коронавирусом, многие решили подработать.

На «Юле» и в «Объявлениях ВКонтакте» существенно увеличилось число регистраций новых пользователей, которые предлагают свои услуги в категории «Красота и здоровье», сообщает RT.

Если сравниваться с последней неделей до вынужденных каникул, то прирост новых мастеров красоты составил 19%.

На 60% увеличилось количество регистраций индивидуальных спортивных тренеров. Услуги мастеров в сфере спа стали предлагать на 17% больше.

На 14% прибавилось число мастеров тату. На 13% мастеров маникюра, а на 9% - мастеров педикюра.

Стоит отметить, что предложения пользовались спросом. Интерес к данной категории вырос в среднем на 15%.

Особой популярностью пользовались парикмахерские услуги – прирост 35%. А услуги объявления мастеров депиляции и шугаринга просматривали больше на 27%.

Режим нерабочих дней завершился в стране 8 ноября. Но не во всех регионах. Главы Новгородской, Томской, Челябинской, Курской и Смоленской областей приняли решение продлить режим нерабочих дней, сообщает ФАН.