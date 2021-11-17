Россиян с метотводом от прививки против коронавируса внесут в отдельный реестр Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство здравоохранения России решило внести граждан с медицинским отводом от вакцинации против коронавируса в отдельную базу. Имеющие справку о медицинских противопоказаниях могут посещать общественные места и покупать билеты на поезда или самолеты, в их сертификатах будут указаны противопоказания и сроки действия документа, которые индивидуальны для каждого пациента.

«В информационный ресурс учета информации в целях предотвращения распространения COVID-19 вносятся сведения...о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции», – сказано в приказе Минздрава, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Как рассказал «Ведомостям» доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, иметь медотвод могут более 10% взрослого населения России. В тоже время профессор НИУ ВШЭ Василий Власов думает, что эта доля невысока и составляет всего около 2-3%. Иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева объяснила, что противопоказания бывают постоянные и временные. К первым относятся тяжелые реакции и температура выше 40 градусов после первой прививки, к временным можно отнести аллергию, которая возникает у 17-35% населения страны. В этом случае вакцинацию проводят вне фазы обострения аллергии.

Кроме того, получить прививку могут пациенты с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями, однако только после выздоровления. То же самое касается и людей с хроническими заболеваниями – их в России более 10% взрослого населения. Они также могут получить медотвод при обострении. Что касается пациентов с ВИЧ и злокачественными заболеваниями, то вопрос об их вакцинации решается с профильным специалистом. Часто их вводят в состояние ремиссии, после чего делают прививку.