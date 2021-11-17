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Здоровье17 ноября 2021 7:18

Мясников назвал продукты, повышающие риск тромбоза

Доктор Мясников посоветовал воздержаться от употребления зелени при приеме кроверазжижающих лекарств
Абдулла ШАКИРОВ
Доктор Мясников посоветовал воздержаться от употребления зелени при приеме кроверазжижающих лекарств

Доктор Мясников посоветовал воздержаться от употребления зелени при приеме кроверазжижающих лекарств

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чрезмерное употребление зелени во время приема препаратов, разжижающих кровь, может спровоцировать образование тромбов, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

В эфире телеканала «Россия 1» специалист рассказал, что в таких продуктах, как зеленая фасоль, брокколи или шпинат содержится витамин K, который сам по себе не оказывает негативного влияния на кровь. При этом в сочетании с кроверазжижающими препаратами, например варфарином, витамин K может блокировать действие лекарства.

«То есть если мы даем кроворазжижающее лекарство, варфарин в какой-то дозе, и при этом человек ест зеленую фасоль, закусывает брокколи и ест шпинат, то он может просто нейтрализовать действие варфарина…Тромбоз вызывают те состояния, против которых мы даем лекарства, но если нейтрализовать варфарин, то будет тромбоз», – объяснил врач.

Как писал сайт kp.ru, ранее сердечно-сосудистый хирург многопрофильной израильской клиники «Алодерм» Николай Талов назвал тромбоз одним из наиболее ярких и опасных последствий коронавируса.