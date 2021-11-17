Мясников назвал продукты, повышающие риск тромбоза

Доктор Мясников посоветовал воздержаться от употребления зелени при приеме кроверазжижающих лекарств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чрезмерное употребление зелени во время приема препаратов, разжижающих кровь, может спровоцировать образование тромбов, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

В эфире телеканала «Россия 1» специалист рассказал, что в таких продуктах, как зеленая фасоль, брокколи или шпинат содержится витамин K, который сам по себе не оказывает негативного влияния на кровь. При этом в сочетании с кроверазжижающими препаратами, например варфарином, витамин K может блокировать действие лекарства.

«То есть если мы даем кроворазжижающее лекарство, варфарин в какой-то дозе, и при этом человек ест зеленую фасоль, закусывает брокколи и ест шпинат, то он может просто нейтрализовать действие варфарина…Тромбоз вызывают те состояния, против которых мы даем лекарства, но если нейтрализовать варфарин, то будет тромбоз», – объяснил врач.

Как писал сайт kp.ru, ранее сердечно-сосудистый хирург многопрофильной израильской клиники «Алодерм» Николай Талов назвал тромбоз одним из наиболее ярких и опасных последствий коронавируса.