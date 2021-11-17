Япония впервые испытала беспилотный скоростной поезд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Японии провели первые испытания скоростного поезда (синкансэн) с системой самоуправления. Технология была опробована железнодорожной компанией JR East на участке дороги в префектуре Ниигата.

Как передает телеканала NHK, в ходе испытаний машинист находился в головном вагоне состава, однако только контролировал процесс. Беспилотный синкансэн развил скорость 100 километров в час, никаких инцидентов во время испытаний не произошло.

На разработку скоростных поездов с самоуправлением Японию толкнули опасения, связанные с быстрым старением населения. Есть вероятность, что в будущем страна может столкнуться с нехваткой рабочего персонала, в том числе машинистов поездов, отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, летом этого года в Китае запустили первый в мире поезд на магнитной подушке. Он способен разгоняться до 600 километров в час, что является рекордом для современного наземного транспорта.