ФАС предложила нарастить продажу дизтоплива для снижения цен

Стоимость дизельного топлива обновляет исторические рекорды Фото: REUTERS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала предложения для снижения стоимости дизельного топлива, которая накануне обновила исторический рекорд, достигнув 61,528 тысячи рублей за тонну.

"Они касаются увеличения объема продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки топлива, корректировки демпфера", - уточнили в пресс-службе ведомства.

По оценке российских антимонопольщиков, стабилизировать цены, в частности, поможет повышение норматива продажи зимнего дизеля на бирже с 7,5 процентов до 10 процентов.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 3 ноября 2021 года, цена авиакеросина в ходе торгов на бирже превысила 58,25 тысячи рублей за тонну, обновив рекорд стоимости, установленный 1 ноября. По итогам торгов в этот день стоимость авиакеросина увеличилась на 0,7 процента.