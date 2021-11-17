Эффективность «Спутника V» в Белоруссии оценена в 96,3% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» по результатам исследований в Белоруссии показала эффективность 96,3%, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

Анализ эффективности проводился на основе данных более 1,2 миллиона человек, привитых обоими компонентами препарата в период с января по сентябрь 2021 года. Исследования показали, что вакцина эффективна и против штамма «Дельта», преобладавшего в Белоруссии в июле этого года, сказано на сайте РФПИ.

В результате испытаний было выявлено, что «Спутник V» оказывает легкие или средние побочные эффекты. Летальных исходов в результате применения вакцины не выявлено, отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что республика намерена выпустить российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» собственного производства к лету 2022 года.