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Общество17 ноября 2021 8:36

Крымский музей обжалует передачу скифского золота Украине

Учреждение может подать апелляцию до февраля 2022
Абдулла ШАКИРОВ
Крымский музей обжалует передачу скифского золота Украине

Крымский музей обжалует передачу скифского золота Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Восточно-Крымский историко-культурный музей решил обжаловать решение суда Нидерландов о передаче скифского золота Украине, заявила директор учреждения Татьяна Умрихина.

Глава музея сообщила РИА Новости, что подготовить документы и подать апелляцию нужно успеть до февраля 2022. По ее словам, Апелляционный суд Амстердама до сих пор не передал судебное решение крымскому музею.

Как писал сайт kp.ru, в октябре 2021 Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о «скифском золоте», которое находится в Нидерландах с 2013 года, в пользу Украины. Коллекция из 2 111 объектов включает экспонаты из четырех крымских музеев – Керченского историко-культурного заповедника (вошедшего позднее в состав Восточно-Крымского), Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и «Херсонеса Таврического».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение суда Нидерландов о принадлежности скифского золота политически мотивированным.