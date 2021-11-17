Крымский музей обжалует передачу скифского золота Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Восточно-Крымский историко-культурный музей решил обжаловать решение суда Нидерландов о передаче скифского золота Украине, заявила директор учреждения Татьяна Умрихина.

Глава музея сообщила РИА Новости, что подготовить документы и подать апелляцию нужно успеть до февраля 2022. По ее словам, Апелляционный суд Амстердама до сих пор не передал судебное решение крымскому музею.

Как писал сайт kp.ru, в октябре 2021 Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о «скифском золоте», которое находится в Нидерландах с 2013 года, в пользу Украины. Коллекция из 2 111 объектов включает экспонаты из четырех крымских музеев – Керченского историко-культурного заповедника (вошедшего позднее в состав Восточно-Крымского), Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и «Херсонеса Таврического».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение суда Нидерландов о принадлежности скифского золота политически мотивированным.