Патрушев назвал эксперименты с вирусами причиной появления новых болезней Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые инфекционные болезни в мире вызваны опасными экспериментами с вирусами, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Выступая на ежегодной встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве, Патрушев заявил, что эксперименты с вирусами и патогенами на биологических объектах и развитие генной инженерии позволяют «играть геномом в преступных целях». Как следствие, возникает «устойчивая тенденция к появлению новых инфекционных болезней и пандемий», отметил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее Китай призвал Всемирную организацию здравоохранения проверить лаборатории США для поиска истоков коронавируса. До этого американская разведка изучала генетические данные о вирусах из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

Напомним, разведка США полагает, что КНР не разрабатывала коронавирусную инфекцию в качестве биологического оружия, а также скептически относится к утверждениям, что COVID-19 был обнаружен ранее ноября 2019 за пределами Китая.