Следователи провели обыски у руководства РАНХиГС по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи провели обыски у руководства Российской академии народного хозяйства и государственной службы – проректора вуза Ивана Федотова и финансового директора Александра Ефремова.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что следственные действия проводятся по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По его словам, они связаны с делом бывшего заместителя Министерства просвещения России Марины Раковой.

Как писал сайт kp.ru, Марина Ракова была объявлена в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве на 50 миллионов рублей. Она не явилась на работу, не пришла на допрос и не отвечала на звонки. Женщину задержали 6 октября 2021, после чего она заявила, что не скрывалась от следствия. По словам экс-чиновницы, она сама явилась в правоохранительные органы.

Напомним, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что Ракова содержится в столичном изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке в одной камере с рецидивисткой, склонной к насилию.